التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حصول المتقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم على الشهادة الصحية التى تثبت خلوه من أى أمراض كأحد المستندات المطلوبة من الخريجين الجدد، وتكون الشهادة الطبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، مشددة على أنه لن يقبل أى مستند غير رسمى فى هذه المسابقة.

وأكدت الوزارة أن أى تلاعب أو خطأ فى الأوراق يؤدى إلى استبعاد المتقدم من المسابقة، ولن يحصل على فرصة التعاقد معه، مشيرة إلى أن المستندات لها أهمية كبرى لأنها تثبت صحة الموقف القانونى للمتقدم خاصة الشهادات المهارية وشهادات التخرج.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت البوابة الإلكترونية المؤهلة للعمل فى الوظائف الحكومية والخاصة فى المدارس، منذ الأربعاء الماضى ويستمر التقدم حتى الأيام المقبلة.