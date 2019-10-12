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التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:42 ص
التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حصول المتقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم على الشهادة الصحية التى تثبت خلوه من أى أمراض كأحد المستندات المطلوبة من الخريجين الجدد، وتكون الشهادة الطبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، مشددة على أنه لن يقبل أى مستند غير رسمى فى هذه المسابقة.

وأكدت الوزارة أن أى تلاعب أو خطأ فى الأوراق يؤدى إلى استبعاد المتقدم من المسابقة، ولن يحصل على فرصة التعاقد معه، مشيرة إلى أن المستندات لها أهمية كبرى لأنها تثبت صحة الموقف القانونى للمتقدم خاصة الشهادات المهارية وشهادات التخرج.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت البوابة الإلكترونية المؤهلة للعمل فى الوظائف الحكومية والخاصة فى المدارس، منذ الأربعاء الماضى ويستمر التقدم حتى الأيام المقبلة.

 

 

 
 
 

 

 


وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

رقم خدمة العملاء لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

اليوم السابع بلس

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