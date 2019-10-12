"التجارة" الكويتية: ارتفاع الصادرات غير النفطية 164 بالمئة الشهر الماضى

وكالات

قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، الیوم، السبت، ان الصادرات الكویتیة غیر النفطیة ارتفعت بنسبة 164 في المئة شھر سبتمبر الماضى مقارنة بالشھر ذاته من عام 2018.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، اوضحت التجارة فى بیان صحفى ان عدد شھادات المنشا للصادرات غیر النفطیة الكویتیة لدول العالم بلغت 1413 شھادة بقیمة 15.7 ملیون دینار كویتى (نحو 51 ملیون دولار امریكى) مقابل 457 شھادة بقیمة 5.9 ملیون دینار (نحو 19.4 ملیون دولار) في الشھر ذاته من 2018.

وذكرت ان عدد الشھادات للصادرات غیر النفطیة لدول مجلس التعاون الخلیجي بلغت 989 شھادة بقیمة 6 ملیون دینار (نحو 19.7 ملیون دولار) تصدرتھا قطر بـ 377 شھادة بقیمة 2.4 ملیون دینار (نحو7.9 ملیون دولار) ثم السعودیة بـ321 شھادة بقیمة 2.3 ملیون دینار (نحو 7.5ملیون دولار).

واضافت التجارة ان الامارات حلت ثالثا ب184 شھادة بقیمة 973 الف دینار (نحو 3.2 ملیون دولار) ثم البحرین بـ75 شھادة بقیمة 184 الف دینار (نحو 605 الف دولار) ثم عمان ب32 شھادة بقیمة 100 الف دینار (نحو 329 الف دولار).

وحول عدد شھادات المنشا للصادرات الكویتیة غیر النفطیة للدول العربیة خلال الشھر ذاتھ افادت وزارة التجارة بانھا بلغت 345 شھادة

بقیمة 6.3 ملیون دینار (نحو 20.7 ملیون دولار) مقابل 122 شھادة بقیمة2.8ملیون دینار (نحو9.2 ملیون دولار) خلال الشھر ذاته من 2018.

وبینت ان العراق حلت بالمرتبة الاولى بنحو 114 شھادة بقیمة3.6 ملیون دینار (نحو11.8ملیون دولار) ثم الاردن ب135 شھادة بقیمة 1.2 ملیون دینار (نحو 4 ملایین دولار) ثم مصر ب27 شھادة بقیمة 355 الف دینار (نحو 1.1 ملیون دولار) في حین حلت فلسطین بالمرتبة الاخیرة بشھادة بقیمة 742 دینارا (نحو 2.4 الاف دولار).