البنك الدولى: ارتفاع متوسط نمو دول مجلس التعاون الخليجى لـ2.2% العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

توقع خبراء الاقتصاد بالبنك الدولى، أن تتصدر سلطنة عمان دول الخليج العربى من حيث نسب نمو الاقتصاد العام المقبل بحيث تحتل المرتبة الثانية عربيًا بعد مصر.

وذكر تقرير البنك الدولى، أن نسبة النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى سترتفع من 1.1% العام الجارى إلى 2.2% العام المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط النمو إلى 2.7% بحلول عام 2021.

وبحسب تقرير آفاق النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولى، فإن سلطنة عمان ستحقق العام المقبل 3.5% نموًا سترتفع الى 4% بحلول عام 2021.

أضاف التقرير، أن الامارات العربية المتحدة ستحقق نسبة نمو تبلغ 2.6% العام المقبل، سترتفع إلى 3% بحلول عام 2021.. فيما ستحقق الكويت نسبة نمو ستصل إلى 2.6% العام المقبل، سترتفع إلى 2.8% بحلول عام 2021.

وأشار التقرير، إلى أن السعودية ستحقق نسبة نمو تبلغ 1.6% العام المقبل وسط توقعات بارتفاعها إلى 2.2% عام 2021.. وتلعب حركة انتاج وتجارة النفط دورًا بارزًا فى تحقيق معدلات النمو بدول الخليج العربى.

أوضح التقرير أن البحرين ستحقق نسبة نمو تبلغ 2.1% العام المقبل وسترتفع بحسب توقعات خبراء البنك الدولى إلى 2.3% عام 2021.