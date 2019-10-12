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"البترول" تصدر حركة تنقلات لرؤساء الشركات لدعم المواقع البترولية بالكفاءات

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:42 م
"البترول" تصدر حركة تنقلات لرؤساء الشركات لدعم المواقع البترولية بالكفاءات وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

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أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات لرؤساء الشركات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة  التالي أسماؤهم:
 
ناصر محمد ناصر شومان - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتسويق البترول.
 
 محمد سعد الدين محمود عبد الله - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة إمارات مصر، بالإضافه إلى عمله الأصلي إعتباراً من 29 أكتوبر 2019.
 
 المهندس إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إعتباراً من 21 أكتوبر 2019.
 
 
 

البترول

حركة التنقلات والترقيات

شركات البترول

رؤساء الشركات

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