"البترول" تصدر حركة تنقلات لرؤساء الشركات لدعم المواقع البترولية بالكفاءات

كتبت - مروة الغول

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات لرؤساء الشركات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالي أسماؤهم:

ناصر محمد ناصر شومان - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتسويق البترول.

محمد سعد الدين محمود عبد الله - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة إمارات مصر، بالإضافه إلى عمله الأصلي إعتباراً من 29 أكتوبر 2019.

المهندس إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إعتباراً من 21 أكتوبر 2019.