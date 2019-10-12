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"الانتخابات التونسية":9.3 % نسبة المشاركة فى الجولة الرئاسية الثانية بالخارج حتى اليوم

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:19 م
"الانتخابات التونسية":9.3 % نسبة المشاركة فى الجولة الرئاسية الثانية بالخارج حتى اليوم انتخابات تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالخارج بلغت حتى اليوم 3ر9 بالمائة.

وقال بفون - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، السبت، إن إجمالي عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت في مختلف الهيئات الفرعية بالخارج على مدار اليوم وأمس بلغ 35 ألفا و820 ناخبا من أصل حوالي 386 ألف ناخب.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع التي انطلقت أمس ستتواصل حتى غد الأحد، موضحا أن أولى مكاتب الاقتراع التي ستشهد عمليات الفرز في الخارج هي المكاتب الموجودة في أستراليا وشرق آسيا.  


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انتخابات الرئاسه التونسيه

نبيل بفون

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