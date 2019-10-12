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الأمم المتحدة : نزوح 100 ألف شخص إثر العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:01 ص
الأمم المتحدة : نزوح 100 ألف شخص إثر العدوان التركى على سوريا العدوان التركى على سوريا
وكالات

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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم السبت، عن نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، الأربعاء، باسم "نبع السلام".
 
 وقال المتحدث بالإشارة إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: "أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل منازلهم في المنطقة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنها بدأت تلقي تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين خلال اليومين الأولين من العملية التركية".
 
وأشار المتحدث إلى أن العملية العسكرية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.
 
 

العدوان التركى

الأمم المتحدة

ستيفان دوجاريك

سوريا

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