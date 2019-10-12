الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم معرضا للتوظيف بالإسكندرية

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إحدى المنظمات المتخصصة والتابعة لجامعة الدول العربية، عن تنظيم معرض للتوظيف بالإسكندرية.

وأشار بيان صادر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم، إلى أن معرض التوظيف يأتى فى إطار دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الرائد كمؤسسة تعليمية فى خدمة المجتمع المصرى، وحرصها على خلق فرص عمل جديدة لأبنائها الخريجيين، حيث تنظم الأكاديمية بالتعاون مع رابطة الخريجين فعاليات معرض التوظيف لعام 2019.

ويقام معرض التوظيف تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقر الأكاديمية العربية بميامى، وذلك يومى الأحد والاثنين الموافق 13 و14 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5 مساء.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية، أن الأكاديمية تعمل على بذل كل الجهود لدعم الشباب والطلاب ورواد الأعمال، وربطهم باحتياجات السوق وخلق فرص العمل بما يساهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة بالوطن العربى ومصر، وذلك من خلال بناء قدرات الشباب العربى وطلاب الجامعات فى المنطقة العربية وتعريفهم بثقافة ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات الأساسية، ومساعدتهم على تحويل أفكار مشروعاتهم المبتكرة إلى كيانات قائمة بالفعل بالسوق.