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الأكاديمى سليمان الدبيلو رئيسا لمفوضية السلام فى السودان

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:59 م
الأكاديمى سليمان الدبيلو رئيسا لمفوضية السلام فى السودان محمد الفكى سليمان
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أعلن عضو مجلس السيادة فى السودان والناطق باسم المجلس محمد الفكى سليمان، اختيار المجلس الأكاديمى الدكتور سليمان محمد الدبيلو، ليشغل منصب رئيس مفوضية السلام.

والدكتور سليمان الدبيلو أستاذ جامعى سابق، وله دراسات وكتابات فى مجالات الدراسات الإنسانية والقانون الدولى، وله مؤلفات مهمة عن "منطقة أبيى" (بين السودان وجنوب السودان).

وقال الفكى - فى تصريح صحفى - "إن الدبيلو سيكون كذلك مقررا للمجلس الأعلى للسلام، المكوَن بموجب مرسوم دستوري، ويرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلام يضم في عضويته أعضاء مجلس السيادة (11 عضوا بينهم رئيسه)، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء (شئون مجلس الوزراء، العدل، والحكم الاتحادي)، إلى جانب ثلاثة خبراء أكفاء من ذوي الصلة.

ويختص المجلس بالعمل على معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الفصل الـ15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة ومعالجة آثارها، للوصول إلى تحقيق السلام العادل.

ويعمل المجلس على ترسيخ مبادئ السلام ورفع الحس الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار، وقيادة المبادرات لبناء الثقة والسعي لمواصلة الحوار في القضايا الجوهرية مع الأطراف كافة لاستكمال عملية السلام.


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