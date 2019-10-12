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الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:08 م
الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة درجات الحرارة - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.


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