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الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من سقوط غزير للأمطار على مناطق وسط وشرق البلاد

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:00 ص
الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من سقوط غزير للأمطار على مناطق وسط وشرق البلاد أمطار وإعصار - أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات للكثير من المناطق فى وسط وشرق اليابان، من إمكانية سقوط أمطار غزيرة والتى قد تتسبب فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت، أن التحذيرات التى أصدرتها الأرصاد الجوية، هى الأعلى على مقياس يتألف من 5 مستويات، مضيفة أن المناطق التى تم إصدار التحذير لها هى محافظات "شيزوكا، كاناغاوا، طوكيو، سايتاما، غونما، ياماناشى وناغانو.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن تلك المناطق تشهد سقوطا غزيرا للأمطار لم تشهده سوى مرة واحدة منذ عدة عقود، حيث ناشدت السلطات المواطنين باتخاذ كل ما يلزم لحماية أنفسهم.

 

 


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