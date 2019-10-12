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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:53 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، فى مقدمتها توجيه الرئيس السيسى بمواصلة التركيز على التنمية البشرية وجذب الاستثمار واستفادة جميع المواطنين من عوائد التنمية، والبيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول العدوان التركى،

 

1
 

السيسى يوجه بمواصلة التركيز على التنمية البشرية وجذب الاستثمار واستفادة جميع المواطنين من التنمية

 

2
 

الجامعة العربية تصعد ضد التدخل العسكرى التركى بسوريا.. وتطالب باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد أنقرة

 

3
 

قطر تشق الإجماع العربي لحل أزمة سوريا وتتحفظ على بيان وزراء الخارجية

 

4
 

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

 

5
 

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

 

6
 

الجنايات تقضى بإعدام 6 متهمين والمؤبد لـ 8آخرين فى قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

 

7
 

محكمة شربين تقضى بحبس الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة أمانى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ

 

8
 

مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بناد "غير قانونى" للمقامرة فى بروكلين بنيويورك

9
 

 

أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى خلال شهر.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات ويسجل 675 جنيها للجرام

 

10
 

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

 


السيسي

الجامعة العربية

تركيا

سوريا

اسعار الذهب

الارصاد

اليوم السابع بلس

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