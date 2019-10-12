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اعرف علامات إصابة ابنك المراهق بالاكتئاب..منها العدوانية والأرق

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:20 م
اعرف علامات إصابة ابنك المراهق بالاكتئاب..منها العدوانية والأرق الاكتئاب
كتبت فاطمة خليل

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يصاب كثير من المراهقين بالاكتئاب، وليس من السهل دائمًا تحديد أعراض الاكتئاب لدى المراهقين لأنها تظهر غالبًا كسلوك طبيعي للمراهقين، فى هذا التقرير نتعرف على أبرزعلامات إصابة المراهق بالاكتئاب، وفقا لموقعpsycom.
 
 
ووفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يعاني قرابة واحد من كل خمسة مراهقين من اضطراب في الصحة العقلية يمكن تشخيصه، ويعاني ثلث هؤلاء من  الاكتئاب.
 
من المحتمل أن تشمل علامات الإنذار المبكر لاكتئاب المراهقين: التهيج، التعب، التغيرات في أنماط النوم، التغيرات في أنماط الأكل، الانسحاب الاجتماعي والغضب.
 
أظهرت دراسة عن اتجاهات الاكتئاب بين المراهقين والشباب زيادة نسبتها 37% في تقارير المراهقين عن نوبات الاكتئاب الرئيسية بين عامي 2005 و 2014.
 
 وبالنظر إلى ارتفاع اكتئاب المراهقين، من المهم بالنسبة للآباء فهم أعراض الاكتئاب عند  المراهقين، لمساعدتهم.

أعراض الاكتئاب في سن المراهقة

السمة المميزة للاكتئاب هي فترة لا تقل عن أسبوعين يعانى فيها المراهق من مزاج مكتئب أو فقدان الاهتمام في جميع الأنشطة تقريبًا أو العصبية أو تغييراً في أداء المراهق.
 
بالإضافة إلى الشعور بالاكتئاب أو المزاج العصبي أو فقدان الاهتمام أو المتعة ، يجب أن تظهر أربعة أعراض أخرى:
  • -الغضب أو العدوانية.
  • -تغييرات في عادات الأكل أو النوم.
  • -التعب أو نقص الطاقة.
  • -اليأس.
  • -الشعور بالذنب أو عدم القيمة.
  • -أداء ضعيف فى المدرسة.
  • -عدم وجود الحافز.
  • -صعوبة في التركيز.
  • -البكاء أو البكاء المتكرر.
  • -الأرق.
  • -الإثارة.
  • -الأوجاع أو الآلام غير المبررة.
  • -أفكار الموت أو الانتحار (مع أو بدون خطة).

الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

علاج الاكتئاب

العدوانية

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