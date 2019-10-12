سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 08:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اعرف إزاى تعالج التهاب الحلق بالبابونج والنعناع

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:30 م
اعرف إزاى تعالج التهاب الحلق بالبابونج والنعناع التهاب الحلق - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة تنتشر الفيروسات والعدوى ويتعرض الكثيرون للأمراض، خصوصا نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، لذلك يقدم اليوم السابع طرقا فعالة لعلاج التهاب الحلق، وفقا لما ذكره موقع healthline.

 

1: الغرغرة بماء الملح الدافئ، حيث إنها تحارب الجراثيم وتقاوم الفيروسات والعدوى وتعمل على تهدئة الالتهاب والألم، وذلك عن طريق كوب من المياه الدافئ مع إذابة معلقة صغيرة من ملح الطعام، وغرغرة الفم لمدة 3 مرات فى اليوم.

2: خل التفاح، واحد من الطرق الطبيعية التى تعالج التهاب الحلق وتعزز صحة الجهاز المناعى، وذلك عن طريق خلط معلقة من خل التفاح مع العسل الابيض وتناول الخليط مرتين فى اليوم.

3: شاى البابونج، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على علاج التهاب الحلق ونزلات البرد والانفلونزا، وذلك عن طريق تناول شاى البابونج ثلاث مرات فى اليوم.

4: مشروب النعناع، يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والمواد المضادة للالتهاب والتى تحارب الفيروسات والعدوى وتعمل على تهدئة الألم والشعور بالاسترخاء.


التهاب الحلق

الحلق

التهاب

علاج التهاب الحلق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة