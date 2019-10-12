استشارى تحاليل يستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالعقارات بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه وآخر بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

فقد تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، بقيام شخصين بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام استشارى تحاليل طبية ويعمل فى مجال العقارات بالإسكندرية - مقيم بكفر الشيخ - سبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد – شيك" محبوس احتياطيًا حاليًا بقسم شرطة سيدى جابر على ذمة إحدى القضايا، وطالب يعمل فى مجال العقارات وتشطيب الوحدات السكنية بالإسكندرية - مقيم بالإسكندرية - سبق اتهامه فى 13 قضية "استيلاء – نصب"، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين فى غضون عام 2019 بلغ إجماليها ( 1.700.000 مليون وسبعمائة ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استخراج الأول من محبسه وعرضه على النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.