استئصال ورم بالقولون يزن 3 كيلو جرام من سيدة فى مستشفى بطنطا

وقال الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على المستشفى، إن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة ضم الدكتور محمود الشريف ، والدكتور الحسن محمد ، والدكتور كريم عادل ، والدكتور رضوى عبد البر ، والدكتور علاء الدين عادل ، بقسم الجراحة العامة، مشيداً بدور قسم التخدير الذي نجح في تخدير الحالة وإفاقتها وخروجها إلى سرير سابق التجهيز بعد إجراء العملية.

وضم الفريق كل من الدكتور محمد حمدي ، والدكتور محمد شتا ، والدكتور هبة عبد الحميد، مشيداً بجهود فريق التمريض الذي ضم فاتن سعيد وعلي محمد علي ووفاء الشافعي.

وأوضح الدكتور أيمن سلام مدير المستشفى، إنه تم استقبال المريضة وكانت تعاني من انسداد معوي مع قيء مستمر وصعوبة بالغة في خروج الفضلات ، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بما في ذلك عمل تحاليل للدم وتزويدها بأكياس الدم اللازمة وتركيب رايل وقسطرة ومحاليل، تلى ذلك عمل سونار وأشعة عادية ومقطعية.

وأضاف "سلام" ، أنه بعد إجراء مناظرة للفحوص الخاصة بالمريضة والأشعة تبين وجود تضخم شديد بالقولون والأمعاء، موضحاً أنه تم خلال الجراحة استئصال القولون السيني وجزء من القولون ، مضيفاً أن الحالة مستقرة تماماً .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه العملية تعد إنجازا طبيا جديد يُسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا لأنها من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى فريق طبي ذو مهارة ودقة فائقة.

وأشاد الدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية ، بمجهود الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، خاصة لخطورة الانسداد المعوي وكبر حجم الورم .