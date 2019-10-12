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إيران: مستعدون لمحادثات مع السعودية بوساطة أو بدونها

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:04 م
إيران: مستعدون لمحادثات مع السعودية بوساطة أو بدونها وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف
رويترز

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، السبت، قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لإيران إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية سواء عبر وسيط أو بدونه.

وردا على سؤال عن تقارير أفادت بأن عمران الذى من المقرر أن يصل إلى إيران خلال ساعات قد يحاول التوسط بين طهران والسعودية قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية "لا علم لدي عن أي وساطة".

ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن موسوى قوله "لقد أعلنت إيران أنها مستعدة دائما، عبر وسيط أو بدونه، لإجراء محادثات مع جيرانها بما في ذلك السعودية لإزالة أي سوء فهم".

كان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لمناقشة القضايا الإقليمية مع السعودية لكن يتعين على الرياض الكف عن "قتل الناس".

وأنحت السعودية، التي تخوض ضد إيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، باللائمة على طهران في الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول وهو اتهام نفته إيران. وتقول المملكة إنها تفضل الحل السياسي على العسكري.


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