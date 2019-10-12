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إنطلاق الحملة الإعلامية للبرنامج التدريبى لتوطين الوظائف بجدة غداً

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:18 ص
إنطلاق الحملة الإعلامية للبرنامج التدريبى لتوطين الوظائف بجدة غداً جدة ارشيفية
وكالات

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تشهد محافطة جدة يوم غد إنطلاق الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف "توطين 2" وجائزة "نقدر" لتوطين الوظائف، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذلك بالياسمين مول بجدة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
وتستهدف الحملة وسائل الاعلام المختلفة وتعتمد على بث الرسائل التوعوية للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة وبأدوات عصرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلانية المختلفة لتكون ذراعا توعويا يسهم في تغير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة ومتطلبات سوق العمل في ثلاثة عشر مجالا.
 
وتتميز الحملة هذا العام بإطلاق فعاليات تنافسية إيمانا بأهمية دور الشباب كونهم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وما شهدته المملكة في الأونة الأخيرة من استحداث خطط التحول الاقتصادي واحلال وظائف للشباب السعودي.
 
 

جدة

الحملة الإعلامية

توطين الوظائف

شبكات التواصل الاجتماعي

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