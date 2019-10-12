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إصابة 5 أشخاص فى هجوم بقنبلة يدوية على سريناجار بكشمير

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:07 م
إصابة 5 أشخاص فى هجوم بقنبلة يدوية على سريناجار بكشمير مصاب فى الحادث
(رويترز)

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قالت الشرطة فى كشمير، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا فى هجوم بقنبلة يدوية اليوم السبت فى سريناجار المدينة الرئيسية فى الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، وذلك فى ثانى هجوم من نوعه منذ إلغاء الهند للوضع الخاص للإقليم.

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وأضافت الشرطة فى كشمير على تويتر: "ألقى إرهابيون بقنبلة يدوية فى شارع فى سريناجار، جميع المصابين فى حالة مستقرة وتم تطويق المنطقة"، وأشارت إلى عملية تفتيش أعقبت الهجوم.

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وأغلقت أغلب المتاجر أبوابها فى موقع الهجوم، إذ قاوم السكان عودتها للعمل احتجاجا على خطوة الهند إلغاء الوضع الخاص الذى كانت تتمتع به ولاية جامو وكشمير فى الدستور فى أغسطس الماضى.

وقالت شرطة كشمير على تويتر قبل أسبوع إن هجوما بقنبلة يدوية أسفر عن إصابة 10 أشخاص فى مدينة أنانتناج بجنوب الإقليم.

 

 


الهند

باكستان

كشمير

اقليم كشمير

سريناجار

قنبلة يدوية

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