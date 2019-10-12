إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.