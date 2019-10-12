الرئيسية حوادث إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى السبت، 12 أكتوبر 2019 08:55 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق الصحراوى زحام مرورى بالصحراوى سيارة تنقل مصاب توقف حركة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:59 ص إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:58 ص توقف حركة المرور أعلى طريق السويس الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:19 ص إصابة 4 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل فى كرداسة الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:46 م توقف طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:03 ص توقف حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قلما بسب حادث تصادم الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:04 م إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى الخميس، 03 أكتوبر 2019 09:00 ص كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى الخميس، 03 أكتوبر 2019 08:41 ص مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى برشيد بالبحيرة الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 05:31 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال 7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام إسبانيا تواجه النرويج بتصفيات يورو 2020 فى ليلة تاريخية لراموس الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80% س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن إيطاليا ضد اليونان اليوم لحسم الصعود إلى كأس أمم اوروبا 2020 المركبة الهندية حول القمر تتبع التوهجات الشمسية فى مهمة جديدة المزيد من Trending Plus
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