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إزالة 29 حالة تعدٍ ومخالفة بناء خلال 48 ساعة فى الغربية

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:29 م
إزالة 29 حالة تعدٍ ومخالفة بناء خلال 48 ساعة فى الغربية إزالة تعديات - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، حملات إزلالات أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدٍ ومخالفة بناء خلال الفترة من 10-11/ 10/ 2019.

 

وإزال مركز ومدينة طنطا 4 مخالفات بناء تمثلوا فى "إزالة سمل مخالف فى المهد بدون ترخيص بقرية محلة مرحوم - إزالة شدة خشبية بقرية ميت حبيش - إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية برما - إزالة شدة خشبية لأعمدة دور ثالث علوى بقرية صناديد ".

 

كما قام حى ثان طنطا بإزالة 5 حالات تعدى تمثلوا فى " إزالة منسوب سقف وأعمدة دور خامس بشارع بطرس - إزالة شدة خشبية لدور ثانى علوى بشارع شمس الدين – إزالة جمالون حديد مخالف بشارع الشيتى – إزالة سقف وأعمدة وسلم لدور تاسع مخالف قبل صب السقف - إزالة حجرة مخالفة بمنطقة أبو جمالة "

 

أما حى ثان المحلة فقد أزال 10 مخالفات بناء فى المهد تمثلوا فى " فك 2 شدة خشبية بالدور التاسع وأخرى بالدور الحادى عشر فى برجين متقابلين بشارع عمار بن ياسر – شدة خشبية بالدور الثامن بشارع جمال عبد الناصر – شدة خشبية بالدور الحادى عشر بشارع الفرن – 2 شدة خشبية بشارع عبد الحى شاهين – شدة خشبية بالدور العاشر وإيقاف أعمال ومصادرة خلاطة بشارعين أمام منشية البكرى – شدة خشبية بالدور الحادى عشر بشارع الإنتاج – شدة خشبية بالدور الحادى عشر بشارع إمام "

 

بينما قام مركز ومدينة السنطة بإزالة 4 مخالفات تمثلوا فى " شدة خشبية لأعمدة دور ثانى علوى وأخرى لدور ثالث علوى مخالف بقرية شبراقاص – إزالة فى المهد لمبانى بالطوب الأبيض على مساحة 75 م2 – إزالة أعمال خرسانية فى المهد تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 218م2 "

 

وأزال مركز ومدينة قطور حالة تعدى فى المهد بقرية العتوة القبلية على مساحة 180م2، كما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية فى المهد للتعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2، أما مركز ومدينة زفتى قام بإزالة 3 حالات تعدٍ فى المهد على مساحة 370م2، وقام مركز ومدينة بسيون بإزالة حالة تعدٍ على مساحة 100م2.

 

وأكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أى تعديات جديدة على أملاك الدولة.


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