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"إدارية تونس" تتلقى 11 طعنا فى الانتخابات التشريعية

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:17 م
"إدارية تونس" تتلقى 11 طعنا فى الانتخابات التشريعية الهيئة العليا لانتخابات تونس
إيمان حنا

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تلقت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية حتى مساء أمس الجمعة ، 11 ملف طعن في نتائج الانتخابات التشريعية، التى تصدرت الفوز فيها حركة النهضة ، وفق موقع موازييك التونسى.

 

جاءت الطعون مقدمة من حزب الخيار الثالث وحركة مشروع تونس ، وحركة نداء تونس، وقائمة مستقلة (أمل الجريد)، و حركة تحيا تونس، إلى جانب طعون مقدمة من قائمة مستقلة( اسود الوطن)، وطعون أخرى مقدمة من قائمة مستقلة (حزب صوت الفلاحين).

 

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت الأربعاء عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، ووتصدرت حركة "النهضة" الإسلامية النتائج بحصولها على 52 مقعدا في البرلمان، فيما حل حزب "قلب تونس" بزعامة نبيل القروي في المرتبة الثانية بـ38 مقعدا.

 

 


تونس

انتخابات تونس

تشريعية تونس

العليا للانتخابات

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