إحباط محاولة تهريب 1230 عبوة مستلزمات طبية بمطار برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان من إيطاليا، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

اشتبه رجال الجمارك فى الراكب "أ.م.ع" مصرى الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم (E5 104) القادمة من برجاموا بإيطاليا.

وبتمرير أمتعة الراكب المشار إليه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كل من محمود الوحش وكرم عبد الجواد مأمورى الفحص تم الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وقرر سامى الزغبى، القائم بأعمال مدير الجمرك تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب وأمتعته ذاتيا، كشفت عن وجود 1235 عبوة من المستلزمات الطبية والأدوات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان - منشأ إيطاليا - أخفاها داخل جيوب الجاكت الذى يرتديه وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 44 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات التى تقدر عنها تعويضات بقيمة 239 ألف و400 جنيها.