سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 01:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:57 ص
إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال النائب العام 18 متهما فى قضية تهريب المهاجرين من خلال تزوير أوراق ومستندات عدة سفارات أجنبية فى مصر، والمعروفة إعلاميا باسم "اختراق السفارات الأجنبية بمصر" عن طريق الهجرة غير الشرعية لـ14 دولة أوروبية، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم نائب مدير عام ببنك شهير "حاصل على دكتوراه فلسفة فى العلوم البيئية"، والمدير الإقليمى لفروع وجه بحرى والقناة بمصرف عربى شهير، وحاليا مدير عام الفروع والمشرف على القطاع المصرفى ببنك حكومى شهير، ومندوب تسهيل إجراءات السفر حاليا وسابقا مدير علاقات إحدى شركات السياحة، ومندوب حصول على تأشيرات سابقا مدير علاقات عامة بشركة اليانز تورز، ومسئول علاقات إحدى الشركات وآخرين، اشتركوا في اختراق سفارات 14 دولة أوروبية أبرزها فرنسا، وألمانيا وهولندا، وسويسرا، والنمسا، وأيسلندا، وأمريكا، وكندا، ودول أخرى.
 
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين، فى تأسيس تنظيم، وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى اختراق السفارات الأجنبية فى مصر عن طريق أوراق ومستندات وأختام مزورة، حيث تولى أحد المتهمين إدارة تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، واستقطاب المهاجرين المهربين، وتزوير واصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها.
 
وأضافت التحقيقات أن محامية شهيرة تولت مسئولية الأطفال المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية زاعمة كونها والدتهم لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها بالاشتراك مع متهمين بنقلهم عبر الحدود وتوصيلهم إلى الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه من المهاجر.

قضية اختراق السفارات الأجنبية

محكمة الجنايات

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس

اختراق السفارات الاجنبية

تهريب المهاجرين

الهجرة غير الشرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة جنايات القاهرة تصد اليوم حكمها على المتهمين بـ"رشوة التموين"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:01 ص

محكمة جنايات كفر الشيخ تقرر حبس الطبيب المزيف 5 سنوات

السبت، 05 أكتوبر 2019 01:50 م

إحالة محافظ المنوفية السابق وآخر لمحكمة الجنايات بتهمة غسل 28 مليون جنيه

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:57 ص

إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى الهيروين والحشيش

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 03:27 م

محكمة جنايات كفر الشيخ تقضى بحبس متهم بقتل حلاق 10سنوات

الخميس، 26 سبتمبر 2019 02:26 م

إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:27 م

متى يمكن لمحكمتى "الجنايات والنقض" إقامة الدعوى الجنائية؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:00 ص

إحالة المتهم بقتل شقيقه صعقاً بالكهرباء إلى محكمة الجنايات بقنا

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 03:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة