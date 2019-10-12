أمين اتحاد المعلمين العرب": المدرس المصرى مؤسس التعليم العربى

أرسل هشام مكحل، أمين عام اتحاد المعلمين العرب، تحية للجيشين الثانى والثالث الميدانى، موضحًا أنه كانا لهما الفضل فى نصر أكتوبر العظيم مع الجيش الأول السورى الشقيق فى هجوم مسلح أربك العدو وأفقده توازنه وكاد يقضى على وجوده، مشيرًا إلى أن الجيش المصرى هو حائط الصد العربى للأمة بأسرها وأن قوته هى ضمان للكرامة العربية.

ووجه أمين عام اتحاد المعلمين العرب التحية لنقابة المعلمين المصرية على جهودها الملموسة فى لم الشمل النقابى والتعليمى العربى بفضل قيادتها الحكيمة المتمثلة فى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعملين العرب وهيئة مكتبه التى لا تألوا جهدًا فى تقديم كل الدعم لاتحاد المعلمين العرب كما وجه التحية أيضًا لكمال الدين حسين مؤسس نقابة المعلمين المصرية وأول نقيب للمعلمين فى مصر.

وأضاف مكحل أن التعليم العربى تأسس على يد المعلم المصرى الذى طاف بعلمه كل الأقطار العربية مضيفًا اليها من فيض علمه وثقافته وحكمته موضحًا أن التاريخ لن يشوه ما قام به المعلم المصرى من إنجازات تعليمية واضحة أثقلت المواطنين فى ربوع الوطن العربي.

وأدان مكحل فى كلمته العدوان التركى الغاشم على الأراضى العربية السورية مشيرًا إلى تكاتف كل الدول العربية شعوبًا وحكومات فى مواجهة ذلك العمل الذى يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.