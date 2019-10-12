أفضل طريقة للتعامل مع الحبل السرى عند البيبى.. لو مامى جديدة

كتبت نهير عبد النبى

بعد الولادة تحتار الأمهات فى الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل وخصوصا مع الحبل السرى، فهو من أكثر المناطق الحساسة والتى يجب التعامل معها بحرص، فالحبل السرى هو مصدر الغذاء للجنين فى بطن الأم حيث ترتبط المشيمة بالطفل عن طريق الحبل السرى، وعادة يقع الحبل السرى بعد ولادة الطفل بأسبوعين وفى هذه الفترة يجب أن تعتنى الأمهات بالحبل السرى عند الطفل وحمايته من الالتهابات.

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع الحبل السرى عند الأطفال ومنها:

1:ينصح الأمهات بالاهتمام بنظافة منطقة السرة دائما لوقايتها من الالتهابات أو العدوى والفيروسات.

2:ينصح باستخدام البخاخ المطهر على مدار اليوم وذلك من خلال استخدام قطنة وتنظيف منطقة حول السرة .

3:ابتعدى عن سحب الحبل السرى التعامل معه بعنف حتى لا يتعرض طفلك للنزيف والالتهاب ، ولكن اتركيه يجف مع الوقت ويسقط لوحده.

4: تعاملى مع السرة برفق ولا تضغطى عليها أو تربيطها بعنف حتى لا تؤلم طفلك وتلتهب.

5:يجب المتابعة مع الطبيب باستمرار فبعد اسبوعين إذا لم تقع السرة بمفردها أو ظهرت أى اعراض غريبة عليها يجب زيارة الطبيب.