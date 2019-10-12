سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 12:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

أفضل طريقة للتعامل مع الحبل السرى عند البيبى.. لو مامى جديدة

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص
أفضل طريقة للتعامل مع الحبل السرى عند البيبى.. لو مامى جديدة طفل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد الولادة تحتار الأمهات فى الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل وخصوصا مع الحبل السرى، فهو من أكثر المناطق الحساسة والتى يجب التعامل معها بحرص، فالحبل السرى هو مصدر الغذاء للجنين فى بطن الأم حيث ترتبط المشيمة بالطفل عن طريق الحبل السرى، وعادة يقع الحبل السرى بعد ولادة الطفل بأسبوعين وفى هذه الفترة يجب أن تعتنى الأمهات بالحبل السرى عند الطفل وحمايته من الالتهابات.

ووفقا لما ذكره موقع  mayoclinic فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع الحبل السرى عند الأطفال ومنها:

1:ينصح الأمهات بالاهتمام بنظافة منطقة السرة دائما لوقايتها من الالتهابات أو العدوى والفيروسات.

2:ينصح باستخدام البخاخ المطهر على مدار اليوم وذلك من خلال استخدام قطنة وتنظيف منطقة حول السرة .

3:ابتعدى عن سحب الحبل السرى التعامل معه بعنف حتى لا يتعرض طفلك للنزيف والالتهاب ، ولكن اتركيه يجف مع الوقت ويسقط لوحده.

4: تعاملى مع السرة برفق ولا تضغطى عليها أو تربيطها بعنف حتى لا تؤلم طفلك وتلتهب.

5:يجب المتابعة مع الطبيب باستمرار فبعد اسبوعين إذا لم تقع السرة بمفردها أو ظهرت أى اعراض غريبة عليها يجب زيارة الطبيب.


طفل

الحبل السرى

البيبى

نصائح للام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة

القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى

قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى

الفنان محمد فراج: تدربنا فى الجيش لمدة شهرين بسبب فيلم الممر

الفنان محمد فراج: تدربنا فى الجيش لمدة شهرين بسبب فيلم الممر

شاهد.. كيف يبتز أردوغان "أوروبا" للصمت على جرائمه ضد السوريين؟

شاهد.. كيف يبتز أردوغان "أوروبا" للصمت على جرائمه ضد السوريين؟

كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم

كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم

العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضى

العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة