أفراد تشكيل عصابى يكشفون أسلوب سرقتهم لـ9 شقق سكنية فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف 4 عاطلين، تم ضبطهم لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بإمبابة، عن أسلوب تسللهم للشقق، حيث أكدوا أنهم يستخدمون آلة حادة فى كسر الأبواب بطريقة احترافية، مستغلين خبرة اثنين منهم فى السرقات، لكونهما سابق اتهامهما فى عدة قضايا سابقة.

وأضاف المتهمون الأربعة أنهم يستهدفون سرقة الأجهزة الكهربائية، وكل المحتويات الثمينة التى يعثرون عليها، ويبيعون المسروقات لأحد عملائهم، كشفوا عن هويته، وتم القبض عليه.

وتمكن رجال المباحث من استعادة المسروقات، والتوصل لأصحاب الشقق المسروقة، وبعرض المضبوطات عليهم تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابى بالسرقة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى تكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا، لسرقة الشقق السكنية.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة محتويات 9 شقق، حيث أرشدوا عن المسروقات، وتم ضبطها لدى أحد عملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.