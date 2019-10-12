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أظافرك تحمل لك رسائل عن صحتك.. تعرف عليها

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:00 م
أظافرك تحمل لك رسائل عن صحتك.. تعرف عليها الأظافر - أرشيفية
كتبت هند عادل

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هل تعلم أن أظافرك يمكن أن تكشف عن أدلة على صحتك العامة؟ قد تكون لمسة بيضاء هنا، أو مسحة وردية، أو بعض التموج أو المطبات علامة على وجود مرض فى الجسم، يمكن أن تظهر مشاكل فى الكبد والرئتين والقلب على أظافرك.

ووفقا لموقع " “webmdهناك علامات تظهر على الظافر تؤكد وجود مشاكل صحية قد تكون خطيرة وهى:

 

أظافر شاحبة

قد تكون الأظافر الفاتحة جدًا علامة على حدوث مرض خطير، مثل:

فقر دم.

فشل القلب الاحتقانى.

مرض الكبد.

سوء التغذية.

الأظافر البيضاء.

إذا كانت الأظافر بيضاء فى الغالب ذات إطار أغمق، فقد يشير ذلك إلى مشاكل فى الكبد، مثل التهاب الكبد.

الأظافر الصفراء

أحد أكثر الأسباب شيوعًا للأظافر الصفراء هو الإصابة الفطرية مع تفاقم العدوى، قد تتراجع طبقة الظفر، وقد تتساقط الأظافر وتنهار فى حالات نادرة، يمكن أن تشير الأظافر الصفراء إلى حالة أكثر خطورة مثل مرض الغدة الدرقية الحاد أو مرض الرئة أو مرض السكري أو الصدفية.

الأظافر المزرقة

الأظافر ذات الصبغة الزرقاء قد تعنى أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين هذا يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الرئة، مثل انتفاخ الرئة، يمكن أن ترتبط بعض مشاكل القلب بالأظافر المزرقة.

تموج الأظافر

إذا تم تمزيق سطح الظفر أو حفره فقد يكون ذلك علامة مبكرة على الصدفية أو التهاب المفاصل الالتهابي تلون الظفر شائع؛ الجلد تحت الظفر يمكن أن يبدو بني محمر.

انتفاخ الجلد حول الأظافر

إذا كان الجلد المحيط بالظفر يبدو أحمر ومنتفخا فإن هذا يُعرف باسم التهاب الظفر، قد يكون نتيجة لمرض الذئبة أو أي اضطراب آخر فى النسيج الضام يمكن أن تسبب العدوى أيضا احمرار والتهاب طية الظفر.


الاظافر

الصحه العامة

امراض الكبد

علامات تظهر على الاظافر

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