سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 11:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

أطباء مستشفى الأقصر الدولى يجرون 6 عمليات متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:25 ص
أطباء مستشفى الأقصر الدولى يجرون 6 عمليات متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار مستشفى الأقصر العام - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مستشفى الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، من خدماتها للقضاء على قوائم الإنتظار فى مختلف التخصصات، وذلك بناءاً على توجيهات وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لإنهاء قوائم الإنتظار فى مختلف مستشفيات المحافظة مع قرب دخول منظومة التأمين الصحى الشامل.

وإستمرار لما تقوم به المستشفى من خدمة طبية متميزة، وكذلك خدمة أهالى محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، قام فريق طبى مكون من الدكتور أيمن عبد الوهاب أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، والفريق الجراحى المساعد، وهم كل من الدكتور محمد لطفى والدكتور وائل العدوى أخصائيين الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور محمود صديق والدكتور إسلام محمود والدكتورة منى أحمد، بمناظرة 76حالة مرضية بعيادة جراحة الأورام، وتم كذلك إجراء 6 عمليات جراحية منها حالة إستئصال للكلى اليمنى بسبب ورم سرطانى بالكلي، وإستئصال جذرى معدل للثدى مع تنظيف الإبط من الغدد الليمفاوية نتيجة السرطان، وكذلك إستئصال ورم مرتجع بالغدة اللعابية النكفية، وإجراء كذلك إستئصال الغدة الدرقية لـ3 حالات.

أما عن مناظير العظام فقد قام الدكتور محمود عبد الوهاب أستاذ جراحة العظام والمناظير وفريق طبى من أطباء العظام بالمستشفى بإجراء عدد 7 حالات مناظير ركبة منها إصلاح قطع الغضروف الهلاهي، ويأتى إجراء مثل هذه الجراحات المتقدمة والتى تقدمها مستشفى الاقصر الدولى تخفيفا عن أهالى الأقصر والصعيد من عناء ومشقة السفر للمحافظات الأخري، وتقدم الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى بالشكر لكل الفريق المعاون من أطباء التخدير المتميزين وأطباء المستشفي، وهيئة التمريض بالعمليات والأقسام الجراحية والموظفين والخدمات المعاونة.


الاقصر

مستشفى الاقصر الدولي

عمليات جراحية بالاقصر

القضاء على قوائم الانتظار بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. صحة الأقصر تفتتح أول عيادة مسائية بمستشفى الأقصر العام الجامعى بأسعار رمزية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 10:19 ص

جامعة الأقصر: استضافة خبير عالمي فى جراحات الشفة الأرنبية بمستشفي الأقصر العام

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:13 م

"صحة الأقصر" تعلن إنقاذ طفلة وسيدة فى عمليات جراحية بمستشفى الأقصر العام

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 02:14 م

صور.. محافظ الأقصر يقود جولة مفاجئة بمستشفى الأقصر العام ويلتقى بالمرضى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:58 م

إنقاذ طفل رضيع من انسداد معوى حاد وتداخلات بالأمعاء بمستشفى الأقصر العام

الأحد، 14 يوليه 2019 11:49 ص

"صحة الأقصر" تعلن افتتاح عيادة لجراحة التجميل بمستشفى الأقصر العام

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

7 أسئلة مثيرة حول أزمة خلع كهربا من الزمالك وانتقاله للأهلى

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

الأهلى يُخاطب هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

منظومة التأمين الصحى: الكشف بالوحدات والمراكز بالحجز الإلكترونى المسبق

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

إسبانيا تواجه النرويج بتصفيات يورو 2020 فى ليلة تاريخية لراموس

إسبانيا تواجه النرويج بتصفيات يورو 2020 فى ليلة تاريخية لراموس

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

وزارة الاتصالات: نسبة الأشغال بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط وصلت 80%

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

الموالح تحتل المركز الأول بالصادرات الزراعية المصرية بـ1.760 مليون طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة