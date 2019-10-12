أطباء مستشفى الأقصر الدولى يجرون 6 عمليات متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مستشفى الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، من خدماتها للقضاء على قوائم الإنتظار فى مختلف التخصصات، وذلك بناءاً على توجيهات وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لإنهاء قوائم الإنتظار فى مختلف مستشفيات المحافظة مع قرب دخول منظومة التأمين الصحى الشامل.

وإستمرار لما تقوم به المستشفى من خدمة طبية متميزة، وكذلك خدمة أهالى محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، قام فريق طبى مكون من الدكتور أيمن عبد الوهاب أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، والفريق الجراحى المساعد، وهم كل من الدكتور محمد لطفى والدكتور وائل العدوى أخصائيين الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور محمود صديق والدكتور إسلام محمود والدكتورة منى أحمد، بمناظرة 76حالة مرضية بعيادة جراحة الأورام، وتم كذلك إجراء 6 عمليات جراحية منها حالة إستئصال للكلى اليمنى بسبب ورم سرطانى بالكلي، وإستئصال جذرى معدل للثدى مع تنظيف الإبط من الغدد الليمفاوية نتيجة السرطان، وكذلك إستئصال ورم مرتجع بالغدة اللعابية النكفية، وإجراء كذلك إستئصال الغدة الدرقية لـ3 حالات.

أما عن مناظير العظام فقد قام الدكتور محمود عبد الوهاب أستاذ جراحة العظام والمناظير وفريق طبى من أطباء العظام بالمستشفى بإجراء عدد 7 حالات مناظير ركبة منها إصلاح قطع الغضروف الهلاهي، ويأتى إجراء مثل هذه الجراحات المتقدمة والتى تقدمها مستشفى الاقصر الدولى تخفيفا عن أهالى الأقصر والصعيد من عناء ومشقة السفر للمحافظات الأخري، وتقدم الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفى بالشكر لكل الفريق المعاون من أطباء التخدير المتميزين وأطباء المستشفي، وهيئة التمريض بالعمليات والأقسام الجراحية والموظفين والخدمات المعاونة.