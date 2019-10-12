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أشتيه لـ"مساء dmc": إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:29 ص
أشتيه لـ"مساء dmc": إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين محمد أشتيه - رئيس الوزراء الفلسطينى
كتب - أحمد سامح

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أكد محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين بشكل دائم، موضحا أن فلسطين لا تستطيع شراء بضائع من العالم دون المرور بالمحطات الجمركية الإسرائيلية.

أضاف أشتيه، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "مساء dmc"، أن إسرائيل تقطع الضرائب الفلسطينية، لأن فلسطين لا تسيطر على حدودها، موضحا أن قيمة الأموال الشهرية التى تقطعها إسرائيل من الجانب الفلسطينى تصل إلى 190 مليون دولار.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطينى، إلى أن إسرائيل تقتطع شهريا ما يقارب 14 مليون دولار شهريا من الأموال المستحقة لفلسطين بما يسمى "المقاصة"، متابعاً: "إسرائيل تقطتع من أموالنا بدل كهرباء وبدل أسرى والتحويلات الطبية للمستشفيات وبدل مياه ومجارى مكررة.. ولا يوجد أى جهة دولية أو فلسطينية أو إسرائيلية لا تدقق فى هذه الأموال".

 


محمد أشتيه

رئيس الوزراء الفلسطينى

اسرائيل

اموال الشعب الفلسطينى

فلسطين

اسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين

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