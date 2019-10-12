أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 12-10-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 12-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7505 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.7505 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2664 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1385 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2414 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.7569 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2106 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8417 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3518 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.5483 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3922 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.0345 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.8742 ين يابانى
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