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أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 12-10-2019

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:24 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 12-10-2019 ريال سعودى
كتبت آمال رسلان

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 12-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7505 ريال سعودى.

دولار أمريكى  (USD)

  

1 دولار أمريكى = 3.7505 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2664 دولار أمريكى

يورو (EUR)

  

1 يورو = 4.1385 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2414 يورو

 جنيه استرلينى  (GBP)

  

1 جنيه استرلينى = 4.7569 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2106 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)

  

1 دولار كندى = 2.8417 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3518 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD)

  

1 دولار أسترالى = 2.5483 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3922 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)

  

1 ين يابانى = 0.0345 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.8742 ين يابانى


الريال السعودى

الدولار الامريكى

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السعودية

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