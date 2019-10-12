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أسعار العملات اليوم السبت 12 -10-2019 فى مصر

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:50 ص
أسعار العملات اليوم السبت 12 -10-2019 فى مصر عملات - ارشيفية
كتبت آمال رسلان

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استقرت أسعار العملات اليوم السبت12-10-2019،  طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

 

أسعار العملات

 

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أول أمس، والذى بلغ 16.21 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.32 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات،  والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.21 جنيه للشراء.

 

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

 

دولار

 

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

يورو

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.81 للشراء، 18.02 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.8 جنيه للشراء، و 20.02 جنيه للبيع.

ريال سعودى

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الخميس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 53.13 جنيه للشراء، و 53.72 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

الدولار

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الأقتصاد الاقتصاد

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