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أسعار الذهب اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:42 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 12-10-2019 في مصر الذهب -صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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هبط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 12-10-2019 في مصر ، لأدنى مستوى له في أكثر من شهر، مسجلا 675 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا في سوق الصاغة بمصر.

وقال الدكتور وصفى أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هبوط سعر الذهب في مصر، جاء عقب الهبوط الذى شهده المعدن النفيس عالميا، إذ تراجعت أوقية الذهب بأكثر من 14 دولارا منذ أمس، لتسجل أوقية الذهب 1484 دولار.

وأضاف وصفى، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان عن اتفاق جزئى بشأن التجارة بين أمريكا والصين، بما يمهد الطريق أمام هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، والتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يمكن أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي غينبينغ، أدى إلى خفض الطلب على الذهب بوصفه ملاذ آمن خلال فترة الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية أو الحروب.

ويسجل عيار 18 اليوم 578.5 جنيه للجرام ، عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام ، فيما عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام، وبلغ الجنيه الذهب5400 جنيها، وأوقية الذهب 1484 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.


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