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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور.. الطماطم بـ3 جنيهات

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:45 ص
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور.. الطماطم بـ3 جنيهات خضروات - ارشيفية
كتب ــ أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-10-2019 استقرارا لمعظم الأصناف، وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
 
 
وتراوحت أسعار الطماطم  بين 3- 5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، والفاصوليا بين 10-14جنيها للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه مقابل 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات.
 
وترواحت أسعار الليمون  بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات.
 
 
 

اسعار الخضار

اسعار الفواكه

اسعار الخضروات

سوق العبور اسعار الفاكهة

اسعار الطماطم

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