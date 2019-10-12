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أسعار الأسماك اليوم فى سوق العبور.. البلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:58 م
أسعار الأسماك اليوم فى سوق العبور.. البلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها سمك بلطى - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 12-10-2019 استقرارا جميع الأصناف طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

 

وبدأ سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 22-28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18-22جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسى 50-60جنيها، وموسى بين 50-66جنيها للكيلو.

 

وكما تراوح سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وسجلت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

 


اسعار السمك

سعر السمك

أخبار اقتصاد

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