أستراليا وفيجى ترسلان بعثة لحفظ السلام فى الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مطلع الأسبوع إن أستراليا وفيجي سترسلان بعثة مشتركة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة متنازع عليها في الشرق الأوسط بحلول الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية عن موريسون قوله خلال زيارة لفيجي "سيذهبون إلى هناك الأسبوع المقبل... سيذهب الأستراليون هناك لتدريبهم ودعمهم".

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن نشر القوات في منطقة على الحدود بين إسرائيل وسوريا لا علاقة له "بالأحداث الحالية في شمال شرق سوريا".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في وقت سابق هذا الشهر مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن.