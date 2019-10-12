أردوغان مجرم.. شعار محتجين أمام سفارة تركيا في إيران للتنديد بإبادة الأكراد (فيديو وصور)

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء إيرانيين علي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لوقفة احتجاجية نظمها ايرانيون، اليوم السبت، أمام السفارة التركية في العاصمة طهران، تنديدا بالعدوان التركي الغاشم علي سوريا وإبادة الأكراد.



جانب من المظاهرات

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرها رواد التواصل الاجتماعي من داخل طهران، ترديد المحتجين من اكراد ايران شعارات تضامنا مع الأكراد في سوريا، كما دون المحتجين الغاضبين علي أسوار المحيطة بالبعثة الدبلوماسية التركية شعارات تشجب العدوان التركي مثل "اردوغان مجرم" "اوقفوا الابادة والقتل العام في سوريا" "الارمن اليونانيين الأكراد" وطالب المحتجين بوقف الحرب التركية علي سوريا.



المظاهرات

من جانبها، علقت الخارجية الإيرانية في أول رد فعل رسمي عليها، أنه لا يمكن تأييد الاحتجاجات. جدير بالذكر ان ايران رفضت العدوان التركي علي سوريا ودعت الخارجية الايرانية عركيا لسحب قواتها فورا، وقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف تركيا الأمنية الحدودية.



مظاهرات ضد اردوغان

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران تتفهم مطلب تركيا لتوفير الأمن على حدودها الجنوبية، غير أنه قال إن الأمن لا يمكن توفيره عبر الهجوم على سوريا. مظاهرات ضد اردوغان رفضا للعدوان على سوريا