أحمد أبو هشيمة: خاطبت منظمات دولية بشأن اعتقال قطر لمصريين

كتب عامر مصطفى

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بإذاعة المباريات، وكل دولة أصبح لها 22 مباراة، والقطريين اتهموا المهندس المصري على سالم، بأنه أرسل ايميل لى طلب فيه الضغط على القطريين لخفض السعر، رغم أن هناك قرار بإذاعة المباريات.

وأكمل أحمد أبو هشيمة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية" أن القطريين أكدوا أن اثنين موظفين تخابروا فكيف يحدث ذلك من خلال مؤسسة مدنية تعمل فى مجال الإعلام، موضحًا أنه خرج من مجال الإعلام، وكان يشعرهم بالغضب، قائلا: "كنت مضايقهم عشان لما جيت انافس عايز يقتلك أو يسجنك".

وتابع أحمد أبو هشيمة، أنه لم يكن يريد إنشاء كيان موازي لقنوات الجزيرة، وما ينفقونه فى تلك القنوات لا يحقق عائد مادي، وناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان بمتابعة قضية المصريين المعتقلين فى قطر وتصعيد الموقف لأعلى مستوى دولي، قائلا: "تحركت بطريق رسمى دولي وأرسلت شكاوي بالتعاون مع أهل المتهمين، وهنشوف منظمات حقوق الإنسان هتعمل أيه؟".