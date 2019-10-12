سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد أبو هشيمة: حصلنا على أحكام قضائية ضد الجزيرة بسبب احتكارها ورفض عرضنا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:41 م
أحمد أبو هشيمة: حصلنا على أحكام قضائية ضد الجزيرة بسبب احتكارها ورفض عرضنا أحمد أبو هشيمة
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسأل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن خطورة البيانات التى من الممكن أن يرسلها شخص يعمل فى قناة فضائية، قائلا: "ما هى خطورة البيانات التى خرجت من القناة عشان يعتقلوا المصريين الشرفاء ويعرضوهم للتعذيب فى السجون القطرية".
 
وأضاف أحمد أبو هشيمة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أن قنوات "أون سبورت" حاولت خدمة المواطن المصري فى أن يشاهد مباريات كرة القدم دون الاشتراك فى خدمة "البوكس"، ولذلك اختلقت "الجزيرة" واقعة المصريين الذين يعملون فى القناة.
 
وتابع رجل الأعمال: "قولنا نندخل ننافس ووجدنا أن القناة حصلت علي حقوق البث مقابل مليار دولار لمدة 12 عامًا، وجرينا وقولنا نقدم عرض وقدمنا مليار و200 مليون دولار، ولم نحصل على حقوق ولذلك رفعنا دعاوى قضائية، وحصلنا على أحكام قضائية ضد قنوات الجزيرة بسبب احتكارها ورفض عرضنا".
 
وأردف أحمد أبو هشيمة: "مضى العقد ولم نسكت على حقوقنا ووجدنا أن العقد به خطئ ومفيش مكان يقول تأخد 12 سنة وأول تقرير خرج من الجهاز المنافسة، أكد أن عقود الشركة التابعة باطلة وصدرت عقوبات على عيسى حياتو بسبب أن العقود الفاسدة والباطلة".

أحمد أبو هشيمة

قنوات الجزيرة

بى ان سبورت

قناة الجزيرة

جهاز المنافسة

اعتقال مصرين

عمرو اديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبو هشيمة: اعتقال مصريين فى قناة الجزيرة جاء انتقاما بسبب تألق قنوات ON

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:23 م

"الجزيرة المتناقضة".. القناة القطرية تحرض ضد العرب بينما تمجد جرائم أردوغان.. اعتبرت التجنيد فى مصر ذلا بينما فى تركيا إنجاز وفرحة.. وخبراء: مرتزقة فقدت مهنيتها وقدرتها على التمييز وتعمل بمنهجية خبيثة

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:41 م

الجزيرة الإرهابية تجرى استطلاع رأى حول قطع البث عن كلمة ممثل قطر بالجامعة العربية.. مغردون: أقل واجب.. و"الجامعة" أعلنت رفض العدوان التركى على سوريا وقطر أيدت.. ويؤكدون: الدوحة محافظة تركية وشعوب العرب ترفضها

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة