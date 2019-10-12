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أبو هشيمة يدعو إلى التوجه للمدعى العام السويسرى لفتح قضايا فساد ناصر الخليفى

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:58 م
أبو هشيمة يدعو إلى التوجه للمدعى العام السويسرى لفتح قضايا فساد ناصر الخليفى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتب عامر مصطفى

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قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن قطر وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان بعيدًا عن العمالة الخارجية، موضحاً أنه ناشد جميع المنظمات الدولية وعددها 16 منظمة للتدخل فى قضية اعتقال مصريين يعملون فى قنوات الجزيرة بتهمة التخابر مع الدولة المصرية.
 
وأضاف أحمد أبو هشيمة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن ما حدث حالة يجب أن يتحد معها المصريون لكي يتم إخراج المصريين المحبوسين ظلماً، مشيراً إلى أنه يجب على الدول العربية التوجه للمدعى العام السويسرى لفتح ملفات قضايا فساد متهم فيها ناصر الخليفى مالك قنوات "بي إن سبورت" القطرية.
 
وأكمل أحمد أبو هشيمة، أنه يتم حالياً تجهيز ملفات لإرسالها إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلا:" ازاي القضاء قابل يحول واحد بعقد عمل عادى لمتهم بالتخابر، والمصريين المقصودين بالموضوع ده لما حاولت اجتهد وانافس حاربونى، احنا لينا حقوق كتير جدا عندهم، وده بيدل على أنهم مش عايزين 100 مليون يستمتعوا بحاجة".
 

 


رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

قنوات الجزيرة

ناصر الخليفى

المدعى العام السويسري

فساد ناصر الخليفى

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