وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى الوحدات الصحية القروية للتحقيق

قرر الدكتور أحمد محروس ، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، اليوم الجمعة ، تحويل طاقم النوبتجية ، ورئيس تمريض وحدة بدخلو للشئون القانونية لعدم الالتزام بالنوبتجيات والإنضباط الإداري ، وذلك في إطار خطة المرور المفاجئ لتفقد الوضع بقطاع الصحة بالمحافظة وذلك أثناء المرور علي مستشفي بلاط المركزي بإدارة بلاط الصحية ووحدات الشيخ مفتاح الراشدة وعزب القصر وبدخلو بإدارة الداخلة الصحية.
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (1)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (2)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (3)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (4)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (5)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (6)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (7)
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