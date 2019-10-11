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وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى الوحدات الصحية القروية للتحقيق

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:20 م
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى الوحدات الصحية القروية للتحقيق وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قرر الدكتور أحمد محروس ، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، اليوم الجمعة ، تحويل طاقم النوبتجية ، ورئيس تمريض وحدة بدخلو للشئون القانونية لعدم الالتزام بالنوبتجيات والإنضباط الإداري ، وذلك في إطار خطة المرور المفاجئ لتفقد الوضع بقطاع الصحة بالمحافظة وذلك أثناء المرور علي مستشفي بلاط المركزي بإدارة بلاط الصحية ووحدات الشيخ مفتاح الراشدة وعزب القصر وبدخلو بإدارة الداخلة الصحية. 

كما وجه مدير الصحة بتكريم الدكتورة إلهام سيد سبع ، طبيب وحدة عزب القصر ،  ومحسن سيف عبد الرحمن ، رئيس التمريض بالوحدة لالتزامهم بتعليمات مكافحة العدوي والعمل علي تقديم خدمة صحية جيدة.
 
وكان وكيل الصحة بالمحافظة قرر يوم السبت الماضي ، إحالة الأطقم الطبية في 3وحدات صحية قروية بمركز الفرافرة للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وعدم إتباع المعايير الطبية والانضباط الإداري داخل الوحدات الصحية.
 
كما أحال وكيل وزارة الصحة  7 أطباء للتحقيق بالوحدة الصحية لقرى المنيرة مع التوصية بنقلهم لمركز الفرافرة وذلك لتغيبهم عن العمل أثناء مروره علي الوحدة الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالوحدات الصحية علي مستوي مركز الخارجة. 
 
 
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (1)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (1)

 

وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (2)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (2)

 

وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (3)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (3)

 

وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (4)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (4)

 

وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (5)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (5)

 

وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (6)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (6)

 

وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (7)
وكيل الصحة بالوادى الجديد يحيل مسئولى وحدات صحية قروية للتحقيق (7)

 


الوادى الجديد

صحة الوادي الجديد

وحدات صحيه بالداخله

احالة أطباء للتحقيق بالداخله

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