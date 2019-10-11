وكالة إيطالية تبرز عودة رحلات الطيران المباشر من ستوكهولم إلى شرم الشيخ

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية عودة رحلات الطيران المباشرة من العاصمة السويدية ستوكهولم إلى شرم الشيخ، بعد انقطاع حوالى 8 سنوات و8 أشهر، وقالت إن "هذه العودة تؤكد انتعاش السياحة المصرية".

وأشارت الوكالة ، إلى أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل أمس الخميس، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من العاصمة السويدية ستوكهولم والتى تقل على متنها 177 مسافرا بمعدل امتلاء كامل، وذلك بعد توقف الطيران المباشر من السويد لمدينة شرم الشيخ لمدة دامت 8 سنوات و8 أشهر.

وأوضحت الوكالة أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، أكدت على أن برنامج تحفيز الطيران الجديد ساهم بشكل كبير فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من الأسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية وتنشيط الحركة فى المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، والذى تستفيد منه عدد من الدول الاسكندنافية.

وأكدت الوزيرة أهمية السياحة الاسكندنافية من دول السويد والنرويج والدنمارك بالنسبة لمصر،حيث كان يصل لمصر حوالى ربع مليون سائح سنويا من هذه الأسواق، لافتة إلى أن الحركة السياحة من الدول الاسكندنافية بدأت تستعيد عافيتها وخاصة من السويد.

كما حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة وفقا لهذا التقرير، كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا فى التقرير الذى نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة فى تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحى للدول (العلامة التجارية للدول) فى سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.