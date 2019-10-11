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خلال زيارتهم العاصمة الإدارية الجديدة..

وفد مجلس النواب الأمريكى يعلن دعمه لخطط الإصلاح الاقتصادى فى مصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:36 م
وفد مجلس النواب الأمريكى يعلن دعمه لخطط الإصلاح الاقتصادى فى مصر وفد مجلس النواب الأمريكي بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب محمد عطية

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أجرى وفد أمريكى، من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن ولاية كارولينا الجنوبية، جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار زيارتهم الحالية إلى مصر.
 
رصد فيديو، تفاصيل الزيارة، حيث توقف أعضاء الكونجرس الأمريكى عند أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، ليعبروا عن إعجابهم وإشادتهم بما تم إنجازه على الأرض، واصفين العاصمة بأنها تحقق نقلة نوعية على صعيد المدن الذكية والحديثة عالمياً.
 
وعبر النائب ريك مارتن، أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، عن إعجابه بالعاصمة الإدارية قائلاً: "إنها جميلة ورائعة، ان يتم عمل كل هذا في مثل هذا الوقت القصير، إنها واحدة من أجمل الأشياء التي رأيتها، وبأمانة فإن الشعب المصري معروف عنه إنه يقوم بأشياء رائعة..  شعبكم هو من بنى الأهرامات وأبو الهول.. أنتم رائعون ومهرة.. وأنا مندهش جدا بكل هذا".
 
وأضاف "مارتن"، نريد أن نتوسع فى التعاون والتجارة، ونريد أن نعمل معاً، الولايات المتحدة دولة حديثة العهد 250 عام فقط، أما مصر فعمرها آلاف الآلاف من السنين، وتاريخكم وإرثكم مدهش جدا، لديكم بلد جميلة ورائعة.
 
من جانبه، قال النائب جون كين، أن العاصمة الإدارية الجديدة مدهشة ومتحمس جدا لكل ما تفعلوه هنا، وأتمنى لهذه الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الولاية التى أمثلها أن تزدهر بسبب هذه الزيارة.
 
وفي نفس السياق، وصف النائب ديفيد ويكس، العاصمة الإدارية بأنها شديدة الجمال ومستقبلها رائع، والطاقة الموجودة فيها فائقة، وقال: "أعتقد هذه المدينة ستكون واحدة من أفضل العواصم في المنطقة والعالم كله".
 
وأثني النائب ديفيد ويكس، علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصري، لرؤيته التي جعلت كل هذا يحدث.
 
وأشار عضو مجلس النواب الأمريكي، إلي أن الوصف لا يوضح الأمر بشكل صحيح إلي أن تراه بنفسك هنا، إنه رائع وأنا أحيى الرؤية الخاصة بعدم وجود أقليات والكل له قيمته في مصر الجديدة، وأنا سعيد بوجودي هنا.
 
وأوضح: "عقلية ونظرة المصريين خاصة تحت رئاسة الرئيس السيسي، هى تلك التى يمكن أن تنشا معها علاقات جديدة، وربما ينبغى على بلادنا أن تعمل بقرب أكثر أو أكثر معكم فى الأيام المقبلة.
 
بدورها، قالت النائبة لوري سليد فاندربيرك، أن هذا الأمر كله مثير للإعجاب والرؤية الموجدة خلفه شىء لا يصدق وهو شىء استثنائى، مشيرة إلى أن هذه الرؤية والمجهودات التى دفعت بكل هذا تم التفكير فيها جيداً، وإنها ذات إمكانيات كبيرة ستكون لصالح هذا البلد.
 
وأضافت النائبة: "أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء المشتركة بين بلدينا، وهناك العديد من الفرص التي يمكننا العمل معاً، ومن خلالها سواء علي مستوي الاقتصاد أو التعليم أو بناء المهارات، بينما تتعانق هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، كاتدرائية ميلاد السيد المسيح الأكبر في الشرق الأوسط، ومسجد الفتاح العليم أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم".
 
 
وفى السياق ذاته، قال النائب نيل كولينز: "أرى أننا نتمتع بشراكة رائعة، بشكل أكبر مما هو قائم، وهذا جزء من سبب وجودنا هنا، وهو أن تستمر ولاية جنوب كارولينا فى تجارتها مع مصر، وأيضا تزيد من هذه التجارة، ومن التواصل فيما بيننا، سواء فى النواحي التعليمية أو الصحية والاقتصادية والتجارية وخاصة الزراعية".
 
وفى نهاية جولتهم، أعرب الوفد الأمريكى، عن دعمه لخطط الإصلاح الاقتصادى، الذى تتبناه مصر، ولمس تميزها على وجه الأرض. 
 
 

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