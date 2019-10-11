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وفاة أليكسى ليونوف أول رائد فضاء روسى عن عمر يناهز 86 عاما

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:58 م
وفاة أليكسى ليونوف أول رائد فضاء روسى عن عمر يناهز 86 عاما أليكسى ليونوف
كتب محمد جمال

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أكدت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة خبر وفاة رائد الفضاء الشهير، أليكسى ليونوف.

وولد ليونوف فى الـ 30 من مايو عام 1934، فى قرية ليستفيانكا فى الاتحاد السوفيتى، وكان من أوائل الذين انضموا إلى صفوف القوات الجوية السوفيتية عام 1953.

وعام 1959 اختير ليعمل مدربا لرواد الفضاء فى الاتحاد السوفيتي، وأوكلت إليه العديد من المهام الفضائية، حيث عمل فى رحلة "فوسخود-2"، وكان قائدا لرحلة "سويوز-19" التى جرت فى يوليو 1975، وله العديد من البحوث العلمية المهمة فى مجال الفضاء.

ومن أبز الإنجازات التى سجلت لهذا الرجل المتميز، هو أنه كان أول رائد يخرج إلى الفضاء المفتوح يوم 18 مارس عام 1965 ، حيث قضى هناك 12 دقيقة و9 ثوان، ومنح على إثر هذا الإنجاز لقب بطل الاتحاد السوفيتى.

 

 


أليكسى ليونوف

روسيا

رائد فضاء

الاتحاد السوفيتى

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