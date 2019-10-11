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وزير الدفاع الأمريكى: نشر القوات فى المنطقة رسالة مهمة للإيرانيين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:22 م
وزير الدفاع الأمريكى: نشر القوات فى المنطقة رسالة مهمة للإيرانيين إسبر
كتب أحمد معروف

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قال مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي، لم أحصل على إشارة عن رغبة تركيا في وقف عملياتها العسكرية شمال سوريا.

وأكد وزير الدفاع الأميركى، على أن لم يعط أحد الضوء الأخضر لتركيا للقيام بهذه العملية العسكرية، وأن نشر القوات في المنطقة رسالة مهمة للإيرانيين.

 

 


إيران

تركيا

سوريا

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