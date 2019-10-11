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هيئة المجتمعات تقرر توفير أماكن داخل المدن الجديدة لإقامة مكاتب شهر عقارى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:18 ص
هيئة المجتمعات تقرر توفير أماكن داخل المدن الجديدة لإقامة مكاتب شهر عقارى المهندس طارق السباعى - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق على توفير مقرات بالمدن الجديدة لإنشاء مأموريات شهر عقاري.

وتلك المقار هى (مبني دور أرضي على مساحة 400م2 تقريبا بمبني التراخيص الكائن داخل مقر الجهاز، ومساحة 56 م2 مكونة من 4 حجرات بالدور الاول كاملة التشطيب بمبني خدمة المواطنين بالمركز التكنولوجي بالجهاز الكائن داخل مقر الجهاز، بمدينة 6 أكتوبر - مساحة 960م2 كاملة التشطيب بالدور الاول علوي من المبني التجاري الإداري القائم علي القطعة (5/7) بالمحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة أمام الحي (16)، بمدينة العاشر من رمضان - مبني إداري منفذ بين الحيين الثاني والثالث ابني بيتك والمنطقة الإقليمية والصناعية بمساحة 125.65 م2، بمدينة الفيوم الجديدة - 4 وحدات مهنية بالمنطقة السكنية 25 بإجمالي مساحة 165 م2 تقريبا، بمدينة السادات - 8 وحدات إدارية بالسوق التجاري بمنطقة ابني بيتك، بمدينة أسيوط - تخصيص مساحة 700 م2 بالمنطقة الإدارية الحديثة بخليج السويس "سيتم البناء عن طريق وزارة العدل").

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على تخصيص 3 قطع أراضٍ بمدينة دمياط الجديدة، وهى، قطعة الارض (4أ) بمنطقة النوادي شمال الحي الثاني بمساحة 2400 م2 بالمدينة، لصالح نقابة المهن العلمية، لإقامة نادٍ، بنظام البيع، وقطعة أرض بمساحة حوالي 887م2 لإنشاء فرع لبنك مصر بالمنطقة الفاصلة بين الحي الاول والمنطقة الصناعية بالمدينة، وقطعة الارض بنشاط تعليمي بمساحة 10242م2 بالمجاورة الـ13 بالحي الثالث، لإقامة نشاط مدرسة، وكذا تخصيص قطعتى أرض بمدينة الشيخ زايد، وهما، قطعة الأرض بمساحة إجمالية 2532.27 م2 بالمجاورة الرابعة بالحي التاسع بالمدينة، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض بمساحة 18246.32م2 بنشاط تعليمى بالحى التاسع بالمجاورة الاولي، بالمدينة، لصالح شركة بايونير للتوريدات والمقاولات، وتخصيص قطعتى أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، وهما، قطعة الأرض بالجزء (أ) بالبلوك المعدل بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، بمساحة حوالي 6 أفدنة لإقامة نادٍ لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، بنظام البيع، وتخصيص قطعة الأرض بمساحة 111386م2 بمنطقة الإمتداد الجنوبي على الوصلة العرضية الجنوبية بالمدينة، لإقامة توسعات لجامعة النهضة.

 


وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

مكاتب شهر عقارى

أحمد حسن

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