هندسة الطاقة بأسوان تنتهى من مشروع طلابى لاستخدام الطاقة الشمسية

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

سلمت كلية هندسة الطاقة في جامعة أسوان، مشروع ابتكاري لوزارة التعليم العالي تحت مسمى التحكم فى وحدة أنابيب مفرغة لاستخدام الطاقة الشمسية فى أغراض الطهى وذلك بناء علي توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وصرح الدكتور عادل زين الدين محمد عميد الكلية أننا حصلنا علي دعم لهذا المشروع الطلابى الابتكارى من وحدة دعم التميز بادارة مشروعات تطوير التعليم العالى التابعة لوزارة التعليم العالى ،حيث يأتي هذا المشروع متماشيا مع توجه الدولة الحالى الذي يصب فى ترشيد الطاقة التقليدية (كهرباء – بوتاجاز – غاز طبيعى) واستبدالها بمصادر متجددة مما يعود بالنفع على الدولة و المواطن، حيث يعد طهى الطعام المنزلى أحد مصادر استهلاك الطاقة لذا تتجة الانظار حاليا نحو استخدام الطاقة الشمسية فى تطبيقات الطهى المنزلى مما يعود بالنفع على كل من الدولة و المواطن.

وأوضح أن هذا المشروع يتكون من أنبوب زجاجى مفرغ يتميز بخاصية تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة حرارية يتم الاحتفاظ بها داخله (لدرجة قد تصل الى 380 درجة مئوية) وذلك عند تعريضه لضوء الشمس المباشر، لذا فانه يستخدم بكثرة فى السخانات الشمسية.فى الاونة الاخيرة, وفى دول الاتحاد الاوروبى, حيث بدأ استخدام هذه الانابيب المفرغة فى غرض الطهي وذلك بصور مصغرة و مبسطة في أغراض الرحلات وحفلات الباربكيو.

وأشار الدكتور عادل زين إلى أن هذا المشروع تضمن عمل نموذج لجهاز الطهى باستخدام الخلايا الزجاجية المفرغة التي يمكن تثبيتها خارج حوائط المطابخ المنزلية بحيث يتم سحب و تركيب الانبوب الاستانلس من داخل المطبخ بكل سهولة،وهذا النموذج ملائم تماما لبيئة مشمسة كتلك التى تتميز بها اسوان ، كما أنه عند تصميم النموذج تمت مراعاة ملائمة التكلفة الكلية للجهاز للظروف الاقتصادية للمواطن، وهذا الجهاز مزود بجهاز استشعار حرارى لجس درجة الحرارة داخل الانبوب كما انه مجهز بجهاز تحكم لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع الطعام المراد طهيه, بالإضافة الي أن الجهاز مزود بمنفث بخارى للحفاظ على توازن الضغط البخارى داخل الجهاز.

وأكد أن هذا المشروع يعد سابقة خبرة للطلاب يمكن استغلالها كنواة فى انشاء كيانات مستقلة بعد التخرج حيث يتكون فريق العمل من الطلاب: على محمد حسن -مدير المشروع و محمد نصر عبدالحميد ، ومحمد حمدى محمد ،عبدالكريم هلال تهامى ، أحمد خالد عبدالرحمن ، وتحت اشراف الدكتورطارق حسن محمد – استشارى المشروع والمشرف على قسم الهندسة الكهربية وكذلك متابعة كلا من الدكتور أشرف محمد حميدة-مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتور نادى كمال عزيز - مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ولاقي هذا المشروع كل الدعم وتذليل العقبات بتوجيه من الدكتور أحمد غلاب محمد- رئيس الجامعة حتى الانتهاء منه وتسليمه من قبل لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.