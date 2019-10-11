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هطول أمطار على مركز رحيّب بمنطقة تبوك بالسعودية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 ص
هطول أمطار على مركز رحيّب بمنطقة تبوك بالسعودية أمطار
وكالات

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هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز رحيّب التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ودعت السلطات السعودية إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة فى مثل هذه الحالة المناخية.


أمطار

السعودية

تبوك

مركز رحيّب

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