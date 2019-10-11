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نوران جوهر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:26 ص
نوران جوهر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش نوران جوهر
كتبت أسماء عمر

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تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري.

 

وفازت نوران في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها لاعبة ويلز تيسني إيفانز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 11-5 .

نوران جوهر (2)

بذلك تنضم نوران إلى الثنائي المصري رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، ونور الطيب المصنفة الثالثة في منافسات نصف نهائي البطولة.

 

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

نوران جوهر (1)

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

 

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.


نوران جوهر

بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

سيدات الاسكواش

الاسكواش

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