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نقيب معلمى سوريا يكشف غدا بالقاهرة تفاصيل العدوان العسكرى التركى على بلاده

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 م
نقيب معلمى سوريا يكشف غدا بالقاهرة تفاصيل العدوان العسكرى التركى على بلاده وحيد الزعل نقيب معلمي سوريا
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن وحيد الزعل ، نقيب معلمي سوريا وصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر اتحاد المعلمين العرب الذي ينطلق غدا السبت، ويكشف من على منصة المؤتمر تفاصيل الاعتداء التركي على بلاده في الحملة العسكرية المسعورة لقوات أر دوغان على الشمال السوري.
وأوضحت نقابة المعلمين المصرية  ،أن نقيب معلمي سوريا سوف يتحدث عن شهداء المعلمين السوريين في الحرب الدائرة ببلاده ضد الإرهاب وخاصة خلال العدوان التركي الحالي وعلاقته بقطر وداعش.
وأضافت نقابة المعلمين أن نقيب سوريا سوف يكشف أوضاع التعليم في بلاده حالياً خاصة في المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.
 
 
 

نقابة المعلمين

اتحاد المعلمين العرب

سوريا

نقيب معلمى سوريا

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