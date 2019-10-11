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لإثارة الفتنة وإشعال الأمور

نقيب الزراعيين : إعلام الإخوان فبرك تصريحاتى المتعلقة بسد النهضة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:02 م
نقيب الزراعيين : إعلام الإخوان فبرك تصريحاتى المتعلقة بسد النهضة سيد خليفة، نقيب الزراعيين
كتب محمود العمرى

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن إعلام الإخوان ومواقعهم حرفوا تصريحاتي التى ذكرتها بشأن سد النهضة، مؤكدا أن كل ما روجه الإخوان وإعلامهم هى مجرد أكاذيب، وخاصة أن الإخوان اقتطعوا أجزاء من تصريحاتى في احدى الندوات التى شاركت بها لمناقشة قضية سد النهضة، وقام إعلام الإخوان بترويج أجزاء معينة واقتطاعها من كلامي، وترويجها من أجل إثارة الفتنة في المجتمع.

وأضاف نقيب الزراعيين ، فى تصريح خاصة لـ " اليوم السابع "  قائلا:" كنت أشارك في ندوة بحضور مواطنين وغيرهم من الزراعيين وكنت أتحدث عن قضية سد النهضة، لدعوة المواطنين إلى مساندة الدولة والقيادة فى هذا الأمر، وشرح أبعاد الضرر، والتأكيد على إيجاد حلول من أجل المصريين"

 

 

وتابع خليفة ، أن مواقع الإخوان وصفحاتهم الإرهابية روجت وفبركت التصريحات من أجل بث الأكاذيب، كعادتهم ، لافتا الى أن الإخوان جماعة فتنة وإعلامهم مضلل، وهم لا يريدون إلا إشعال الفتن فى المجتمع، وبث الأكاذيب والشائعات من أجل التأثير على المواطن، فكل ما يروجه قنوات وإعلام الإخوان ما هو إلا أكاذيب وعلى المواطنين أن لا يصدقوا هذه الأكاذيب، فإلاخوان الإرهابية هم سبب رئيسي في أزمة سد النهضة، هم من ساعدوا على ذلك منذ 2011، ونؤكد للجميع أننا نقف خلف قياداتنا السياسية فى خطواتها لحل أزمة سد النهضة.

 

 

 


نقيب الزراعيين

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